Ежедневное употребление кофе может спровоцировать тревожность и раздражительность. Кроме того, возникает ситуация, когда человеку нужно пить больше порций напитка, чтобы чувствовать себя бодрым и добиться нужной концентрации внимания. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

"Человек может стать раздражительным или тревожным при ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им", - подтвердил врач.

Он также отметил, что при гипертонии кофе способен еще больше увеличивать давление, хотя это проявляется в кратковременной перспективе.

Предупредил Владимир Мартынов и об эффекте "толерантности", когда организм привыкает к большому количеству кофе. В результате вырабатывается зависимость от напитка.