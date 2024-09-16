Врач Мартынов назвал причину отказаться утром от кофе
Ежедневное употребление кофе может спровоцировать тревожность и раздражительность. Кроме того, возникает ситуация, когда человеку нужно пить больше порций напитка, чтобы чувствовать себя бодрым и добиться нужной концентрации внимания. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.
"Человек может стать раздражительным или тревожным при ежедневном потреблении кофе или злоупотреблении им", - подтвердил врач.
Он также отметил, что при гипертонии кофе способен еще больше увеличивать давление, хотя это проявляется в кратковременной перспективе.
Предупредил Владимир Мартынов и об эффекте "толерантности", когда организм привыкает к большому количеству кофе. В результате вырабатывается зависимость от напитка.
"У человека будет болеть голова, он будет быстро уставать, если не выпьет кофе", - объяснил врач в беседе с РИА Новости.