Названы особенности аппетита, которые мешают похудеть

Когда мы говорим о весе тела, его слишком часто считают вопросом образа жизни, привычкой, отсутствием силы воли, выбором. Однако в действительности определённую роль в этом играет и генетика.

© Ferra.ru

Очевидно, что существует большой разброс в весе тела, даже в «ожирогенной» среде, в которой мы живём сегодня (которая способствует набору веса). Значительная часть этого обусловлена ​​генетикой.

Большинство доказательств, связанных с генетической основой веса тела, получена в результате изучения близнецов. Оказывается, наследуемость веса составляет от 40 до 70%.

Кроме того, генетика веса тела — это то, как мозг влияет на наше желание есть. Другими словами, это аппетит.

Регуляция аппетита на удивление сложна, так как охватывает три основных понятия: голод, сытость и вознаграждение. Каждое из них регулируется различными частями мозга.

Чувство голода контролируется гипоталамусом, чувство сытости — в основном задним мозгом (область, близкая к месту, где голова соединяется с шеей), чувство вознаграждения — рассредоточенной высшей областью мозга («гедонической областью»). Эти части мозга взаимосвязаны и «общаются» друг с другом.

Мозгу также нужны два вида информации, чтобы оказывать влияние на аппетит. Во-первых, ему нужно знать, сколько жира вы имеете, а во-вторых, сколько вы едите и только что съели. Оба этих сигнала — гормональные. То есть они выделяются в кровоток, откуда в конечном итоге передаются в мозг.

Сейчас обнаружено более 1000 генов, которые влияют на индекс массы тела (ИМТ). Среди них — гены многих компонентов меланокортинового пути, включая POMC и MC4R, которые регулируют потребление пищи. У людей, которые имеют генетические вариации в этом ключевом пути, мозг думает, что в организме меньше жира, чем есть на самом деле. Это усиливает чувство голода, из-за чего люди едят больше. Теперь есть препарат, нацеленный на эту систему, называемый сетмеланотид (от Rhythm Pharmaceuticals). В настоящее время он проходит испытания на людях с дефицитом MC4R.

Из 20 известных нам гормонов кишечника 18 заставляют нас чувствовать себя сытыми. В целом, пища, которая переваривается дольше, проходит дальше по кишечнику, что приводит к изменению гормонального репертуара кишечника. Это увеличивает чувство сытости.

Один из ключевых гормонов кишечника, уровень которого существенно повышается после еды и который особенно чувствителен к белку, — это GLP-1. Весь новый класс препаратов против ожирения типа Ozempic и Wegovy, сосредоточен вокруг модифицированных версий этого гормона. Эти лекарства заставляют вас чувствовать сытость и облегчают похудение.

При этом важную роль в том, будет ли у человека ожирение, играет социально-экономический статус. Одно исследование показывает, что если человек генетически предрасположен к ожирению, то здоровая среда, в которой он живёт, снижает этот риск более чем в два раза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.