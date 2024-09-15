Какие продукты нужно есть осенью

Осенью рекомендуется употреблять больше сезонных овощей и фруктов, которые содержат наибольшее количество питательных веществ в период созревания. Об этом рассказала врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

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По словам специалиста, в сентябре можно продолжать есть дыни и арбузы, кабачки, баклажаны, а также добавить тыкву, болгарский перец, груши, нектарины, яблоки и сливы. В октябре следует включить в рацион топинамбур, шиповник, клюкву и калину, а в ноябре — гранаты, хурму, апельсины, мандарины и грейпфруты.

Также рекомендуется употреблять местные сезонные продукты, так как они полезнее и быстрее попадают на прилавки магазинов. Учет сезонности питания помогает разнообразить рацион и сделать его более полноценным, отметила врач в интервью порталу «Страсти».

Наступила осень, и, хотя в это пока не верится, скоро наступят холода. Вместе с ними придет сезон инфекций, которым особенно подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Как же подготовиться к этому периоду? «Укрепить иммунитет», — считает врач-онколог, доктор медицинских наук и главный врач Городской поликлиники № 3 Елена Самышина. По мнению врача, для укрепления иммунитета необходимо следить за питанием — оно должно быть разнообразным и полноценным.