Чем опасна арбузная диета

На арбузной диете нельзя сидеть дольше двух-трех дней, хотя этот продукт и имеет массу полезных свойств. Такого мнения придерживается главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Никонов напомнил, что арбуз состоит из воды на 90%, при этом сладости в нем столько, что это может вызвать скачок сахара в крови при переедании. Употребление одного только арбуза — это несбалансированное питание, а значит человек не сможет соблюдать грамотный баланс жиров, белков и углеводов.

Польза розовой мякоти в том, что благодаря содержанию ликопина она предупреждает развитие опухолей. Также арбуз улучшает репродуктивную функцию, он полезен для сосудов и сердца. Средняя норма потребления арбуза — 200–300 граммов на прием пищи.