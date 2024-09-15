Терапевт назвал лучшие процедуры для определения состояния печени

Состояние печени можно оценить с помощью ряда процедур, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она отметила, что один из самых распространенных методов диагностики — ультразвуковое исследование. С его помощью можно оценить размер, структуру печени, наличие опухолей, состояние желчевыводящих путей и сосудов.

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«УЗИ также позволяет выявить признаки жирового гепатоза, цирроза, а также конкременты в желчном пузыре и протоках», — добавила медик.

Кроме того, эффективна эластография — неинвазивный метод, применяемый для оценки степени фиброза печени, что важно для диагностики и мониторинга хронических заболеваний — гепатитов и цирроза, отметила врач. Эластография использует ультразвуковые волны для измерения жесткости ткани печени, это позволяет оценить степень повреждения органа.

Хороший результат показывает компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Эти методы используются для более детальной визуализации при подозрении на опухоли или другие патологические изменения, которые не удается выявить с помощью УЗИ. В амбулаторной практике их чаще назначают при неясных результатах первичных исследований, пояснила собеседница издания.

«Биопсия печени в амбулаторной практике выполняется реже, так как это инвазивный метод, требующий специальной подготовки. Однако при необходимости уточнения диагноза (например, при подозрении на онкологию или определение стадии фиброза) биопсия остается «золотым стандартом» диагностики», — уточнила Тен.

Кроме того, есть новые методы диагностики — «Фибротест» и «АктиТест». Это современные неинвазивные тесты, которые позволяют оценить степень фиброза и воспаления в печени на основе анализа крови. Они удобны в амбулаторных условиях, так как исключают необходимость биопсии, подчеркнула врач. Может быть полезна и капилляроскопия — исследование мелких сосудов, которое может косвенно отражать состояние печени.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что кефир, капуста и еще ряд продуктов помогут печени восстановиться. Он указал, что также важно отказаться от вредных привычек и пить больше чистой воды. Кроме того, по словам врача, предупредить развитие ожирения печени и наладить работу сердца поможет употребление сельдерея.