Эксперты рассказали, как «настроить» циркадные ритмы

А вы знали, что наши внутренние часы «настраиваются» благодаря внешним сигналам? Об этом профессор-исследователь Орегонского университета Элизабет Ширтклифф рассказала в интервью HuffPost.

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«Некоторые из этих сигналов, указывающих на время, встроены в наши повседневные события, такие как солнечный свет, время приема пищи или когда на улице становится шумно», — рассказала эксперт.

Один из приятных способов «подвести» внутренние часы — наслаждаться солнечным светом по утрам.

«Точной формулы, сколько солнца вам нужно, не существует, но 15-30 минут на свежем воздухе, вероятно, будет достаточно», — считают специалисты.

Около получаса достаточно, даже если у вас нет возможности выйти на свежий воздух и солнце проникает в окна.

«Оно по-прежнему будет достаточно ярким, чтобы сделать то, что необходимо для восстановления вашего суточного ритма», — объяснила доктор Суджай Кансагра, директор программы детской неврологии и медицины сна в Медицинском центре Университета Дьюка.

Но идеальный вариант для отличного самочувствия — по утрам делать зарядку на свежем воздухе, получая эффект от яркого света и физических упражнений.

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