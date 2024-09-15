Правда ли, что нельзя принимать душ каждый день

Эксперты отмечают, что важно беречь естественный кожный жир, препятствующий обезвоживанию кожи. В то же время полезно смывать бактерии, грязь и аллергены, которые могут способствовать появлению прыщей и некоторых кожных инфекций. Так как же быть с душем?

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«Некоторые люди принимают душ утром, после занятий в тренажерном зале, а затем еще раз перед сном. В этом нет необходимости, так как можно сильно высушить эпидермис и вызвать раздражение», — отметил дерматолог, доктор Шилпи Хетарпал в беседе с Yahoo Life.

Даже если без частых водных процедур никак не обойтись, используйте мыло или гель для душа не для всего тела, а для тех зон, где это действительно необходимо. Кроме того, нельзя злоупотреблять скрабом.

«Используйте мыло в паху, подмышках и для стоп. Эти области подвержены размножению бактерий, что может вызывать неприятный запах. В любых других местах вода, скорее всего, подойдет», — пишет портал со ссылкой на Медицинский центр Университета Небраски.

В итоге частота принятия душа зависит от образа жизни, уровня активности, типа кожи и возраста. Тем, кто подвержен потоотделению и неприятному запаху тела, следует принимать душ чаще, чем людям, страдающим сухостью кожи, экземой или розацеа.