Как эффективно худеть и не набирать вес

Для эффективного похудения нужно каждый день плотно завтракать, не запрещать себе есть любимые продукты и осознанно относиться к потреблению пищи. Эти же правила помогут не набрать вес после диеты, сообщает руководитель исследовательской программы Центра Чарльза Перкинса, связанной с лечением избыточного веса и ожирения, в Сиднейском университете Ник Фуллер.

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«Когда мы меняем свой рацион и начинаем терять вес, мы нарушаем работу гормонов аппетита... Уровень гормонов, отвечающих за чувство голода, повышается, заставляя нас чувствовать себя еще более голодными. Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы контролировать свой аппетит: плотно завтракать каждый день, употреблять белок, продукты с высоким содержанием полезных жиров (орехи) и клетчатки», — заявил Фуллер. Его слова передает издание The Conversation.

Также следует осознанно подходить к приему пищи. Это связано с тем, что чувство сытости приходит быстрее, когда человек понимает, что он ест, и получает удовольствие от пищи. Кроме того, для похудения нужно сократить потребление еды за один заход и использовать посуду меньшего размера.

Помимо прочего, для здорового похудения важно высыпаться, поэтому за два часа до сна нужно отключить свои гаджеты, что повысит выработку мелатонина. Также важно помнить, что стресс увеличивает выработку кортизола, который вызывает тягу к еде. Во время диеты не нужно оказываться от своих любимых блюд или продуктов, потому что это вызывает психологическую реакцию и человек, съев «запрещенное» блюдо, может начать объедаться из-за чувства вины.

Однако все же не стоит увлекаться фастфудом и сладким во время диеты. Ученые из Оксфордского университета выяснили, что постоянное употребление тортов и бургеров за три недели повышает уровень «плохого» холестерина в крови, что может привести изменениям в работе сердечно-сосудистой системы. За этот промежуток времени участники исследования не набрали вес, но жир, запасенный печенью, увеличился на 20%, передает «Национальная служба новостей».