Эксперт рассказал, как скорректировать питание после 40 лет
Кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, что с возрастом у большинства людей происходят изменения в обмене веществ. Из-за этого может возникнуть остеопороз - снижение плотности костей и саркопения - снижение массы скелетной мускулатуры. Кроме того, пожилые люди после 60 лет активно теряют мышцы.
Избежать недуга поможет изменение рациона. Так, количество белка в меню должно составлять 1-1,5 г на кг веса. Он должен быть животного происхождения. Эксперт рекомендует употреблять яйца, мясо, птицу, рыбу, творог, сыры и субпродукты.
Кроме того, стоит снизить количество или оказаться от сладостей, фастфуда, круп и картофеля. Эти продукты начинают активнее стимулировать отложение жира и воспаление - основу всех хронических болезней, пишет РИА Новости.
- Нужно пить достаточное количество теплой воды, отказаться от "пустых калорий", заменить крахмалистый гарнир на овощной, употреблять полезные жиры и избавиться от перекусов. Между ужином и завтраком должна быть пищевая пауза не менее 12 часов, - рассказал Мартюшев-Поклад.