Как скорректировать питание после 40 лет

Кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, что с возрастом у большинства людей происходят изменения в обмене веществ. Из-за этого может возникнуть остеопороз - снижение плотности костей и саркопения - снижение массы скелетной мускулатуры. Кроме того, пожилые люди после 60 лет активно теряют мышцы.

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Избежать недуга поможет изменение рациона. Так, количество белка в меню должно составлять 1-1,5 г на кг веса. Он должен быть животного происхождения. Эксперт рекомендует употреблять яйца, мясо, птицу, рыбу, творог, сыры и субпродукты.

Кроме того, стоит снизить количество или оказаться от сладостей, фастфуда, круп и картофеля. Эти продукты начинают активнее стимулировать отложение жира и воспаление - основу всех хронических болезней, пишет РИА Новости.