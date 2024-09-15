Терапевт рассказал, влияет ли лунное затмение на здоровье и психику

Астрологи предупредили о том, что с 18 сентября начнется лунный коридор затмений. По словам экспертов, это может повлечь последствия для метеозависимых людей в виде обострения чувствительности, тревоги, психических заболеваний. К тому же не исключены конфликты во взаимоотношениях. Действительно ли затмение Луны может повлиять на самочувствие и состояние психики, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина.

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По его словам, паранаучные теории о том, что на здоровье может влиять полнолуние, действительно существуют.

«Однако это скорее элемент мистики, с помощью которого люди пытаются найти какое-то дополнительное определенное свойство и винить его в чем-то. Потому что с точки зрения физики затмение Луны никак не влияет на организм», — объяснил врач.

Нет таких медицинских оснований, которые бы могли подтверждать воздействие событий, происходящих с Луной, на человека, поэтому и «противопоказаний» по здоровью у затмения нет, заверил специалист.

«На растущую или полную Луну такие моменты, конечно, есть. Но вот что касается затмения Луны — о таком воздействии я не слышал», — сообщил терапевт.

Такое отношение к лунному коридору затмений больше похоже на суеверия и попытки объяснить свое то или иное состояние событиями, не связанными с человеком напрямую, считает врач.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что утром 18 сентября земляне смогут увидеть частичное лунное затмение. Правда, москвичам заметить это явление скорее всего не удастся из-за утренних часов и лишь частичного характера затмения.