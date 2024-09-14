Названы лучшие упражнения для гипертоников

Врач Джейми О'Дрисколл назвал лучшие упражнения для гипертоников. Его слова приводит Men Today.

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Эксперт заявил, что для снижения артериального давления лучше всего подходят аэробные или кардиоупражнения. Он подчеркнул, что эти упражнения увеличивают напряжение в мышцах, а затем вызывают резкий прилив крови при расслаблении.

Первым упражнением стала планка, в которой нужно простоять хотя бы 30 секунд. Вторым упражнением О'Дрисколл рекомендовал приседания у стены. Для его выполнения нужно прислониться спиной к стене, а потом, не отрывая спины, отойти от стены так, чтобы колени согнулись под прямым углом.

Ранее фитнес-тренер Максим Буденный назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение. Эксперт заявил, что необходимо исключить из тренировок подтягивания и отжимания на брусьях, а заменить их, например, на упражнения с гантелями. Кроме того, не стоит выполнять упражнения из позиции головой вниз, так как это приведет к скачкам давления.