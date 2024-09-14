Назван десерт, который укрепляет кости и сердце

Кунжутная халва, богатая кальцием, поможет укрепить кости человека и его сердце, заявил остеопат Владимир Животов, слова которого приводит «Доктор Питер». Он рассказал, что для приготовления нужно засыпать кунжут в электрическую мельницу, перемолоть, затем добавить ложку меда.

Из всех продуктов кунжут наиболее богат кальцием. Поэтому, когда мы его едим, мы однозначно делаем тело более крепким, — отметил эксперт.

По его словам, также такой десерт снижает уровень холестерина и укрепляет сосуды, поможет снизить давление и предотвратить инсульт. Кроме того, кунжутная халва восполняет дефицит белка. В лакомстве также большое содержание железа и других полезных минералов.

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