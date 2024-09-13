Эксперты рассказали, что эффективнее: кофе или энергетик

Чашка сваренного кофе объёмом 180 мл и банка энергетика Red Bull объёмом 250 мл дают одинаковый заряд энергии и примерно одинаковое количество кофеина. Но что всё-таки лучше из этого выбрать?

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Смесь кофеина и других компонентов в энергетиках обеспечивает более сильный заряд энергии. Поэтому данные напитки могут быть эффективны при интенсивной физической активности. С другой стороны, кофе — это естественный источник кофеина, улучшающий концентрацию, когнитивные функции дающий энергию. Также в нём содержатся антиоксиданты.

Red Bull даёт не только заряд бодрости, но и другие преимущества. В состав этого энергетика входит таурин, полезный для сердца. Благодаря сочетанию сахаров и кофеина у вас улучшится концентрация, скорость реакции. Также энергетик улучшит спортивные результаты за счёт повышения выносливости и умственной активности. Витамины группы В в Red Bull способствуют кровотоку и облегчают транспортировку кислорода, играют роль в энергетическом обмене.

Тем не менее влияние на здоровье энергетиков всё ещё остаётся предметом споров. Исследования показывают, что чрезмерное их потребление может вызвать тахикардию (аномально быстрое сердцебиение), судороги, маниакальное поведение и даже остановку сердца. Кроме того, Red Bull содержит 26,3 г добавленного сахара. Избыточное его количество может способствовать развитию диабета, ожирения и болезней сердца. Рекомендуемая суточная норма добавленного сахара — это менее 12 чайных ложек, или 48 г. В двух банках Red Bull — 52 г добавленного сахара.

Кофе содержит более тысячи биоактивных соединений, которые приносят пользу здоровью. В ходе одного исследования с участием 185 000 человек разных национальностей выяснилось, что употребление большего количества кофе связано с более низким риском возникновения сердечных заболеваний, рака, диабета, респираторных заболеваний и инсульта.

При этом кофеин связывают с риском повышения артериального давления, уровня холестерина и повышения резистентности к инсулину. Чрезмерное употребление кофе может привести к нервозности, беспокойству, изжоге. Также кофеин может нарушить сон. Чтобы предотвратить нарушения сна, рекомендуется воздерживаться от кофе как минимум за шесть часов до засыпания.

Что лучше?

В выборе источника кофеина главную роль играют личные предпочтения. Однако разумно ограничить потребление Red Bull не более чем одной банкой в день, а кофе — тремя-четырьмя чашками в сутки.

Исследования, связанные с энергетическими напитками, их влиянием на здоровье и безопасностью, остаются спорными. С другой стороны, кофе, как правило, приносит больше пользы, чем вреда, независимо от того, сколько вы его пьёте — одну или несколько чашек в день.

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