Как нужно питаться офисным работникам

Диетолог Полина Журавлева рассказала, чем нужно питаться работникам офиса.

«Тут нужно понять, что питание офисных работников разительно отличается от тех, кто живет активную жизнь. Средняя суточная потребность в энергии для сидящих работников: менее 2000 ккал для женщин и до 2500 ккал для мужчин. Ни в коем случае не больше. Это стопроцентно приведет к ожирению и значительно повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических болезней», — пояснила специалист в беседе с ОСН.

По ее словам, надо пересмотреть свой рацион и уменьшить порции, особенно количество мучного и жирного.

Она предупредила, что сидячая работа не только плохо действует на позвоночник с мышцами, но и может повлиять на здоровье в целом.

Журавлева призвала не кушать за компьютером, так как это приводит к перееданию и неправильному усвоению пищи.

«Мы отвлекаемся от употребления, глядя в монитор или не дай Бог решая рабочие задачи. Если вы типичный представитель “офисного планктона”, лучше навсегда забыть про снеки и фастфуд», — посоветовала она.

По ее мнению, надо исключить из рациона жир в любом виде: майонез, масло и сало в несметных количествах.

«Если вас одолел голод, отправляйтесь на перерыв и там займитесь полезным перекусом: сыр, питьевой йогурт, орехи, сухофрукты или свежие овощи и фрукты. О регулярном питании тоже не стоит забывать. Завтрак, обед и не поздний ужин должны быть вовремя и сбалансированы по всем правилам», — подчеркнула эксперт.

Диетолог рекомендует все свободное от работы время проводить активно: заниматься спортом, ходить в бассейн, на танцы, кататься на лыжах и велосипеде.

Как сообщалось ранее, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина рассказала, как спасти зрение при длительной работе за компьютером.