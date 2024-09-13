Полезные вещи, которые могут навредить вашему иммунитету

Поддержание крепкого иммунитета важно для общего благополучия. Определённую роль в этом играет и образ жизни человека.

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При ослабленной иммунной системе организм становится более восприимчивым к инфекциям и болезням. Это может привести к частым болезням, длительному времени восстановления и повышенному риску возникновения серьёзных осложнений. Распространённые признаки слабого иммунитета — это повторяющиеся простуды, хроническая усталость, медленное заживление ран.

Некоторые вещи, которые кажутся вам полезными, могут навредить иммунной системе организма.

Чрезмерное потребление цинка. Это может ухудшить усвоение железа и меди, отмечает Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, дипломированный диетолог из Цинциннати, штат Огайо. Медь нужна для развития и функционирования иммунных клеток. Лучше получайте цинк естественным образом: из цельного зерна, орехов, семян, бобов, чечевицы, птицы и обогащённые хлопьев.

Соблюдение диеты с низким содержанием жиров. Полезные жиры жизненно важны для поддержания иммунной функции и общего здоровья, предупреждает Мишель Раух, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный диетолог The Actors Fund. Это ненасыщенные (содержатся в оливковом масле, авокадо и некоторых орехах) и полиненасыщенные (содержатся в жирной рыбе (например, лососе и сардинах), семенах чиа и грецких орехах).

Слишком частое мытьё. Чрезмерная чистота может подорвать иммунитет. Постоянная санитарная обработка окружающей среды и тела может ограничить воздействие различных микроорганизмов, на которых наша иммунная система должна «учиться». Это не значит, что вам следует отказаться от мытья рук. Однако некоторые (не все) эксперты не рекомендуют долгое время пользоваться антибактериальным мылом.

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Чрезмерные физические нагрузки. Организм в этом случае вырабатывает много гормона стресса — кортизола. Это может подавлять функционирование иммунных клеток, делая организм более восприимчивым к инфекциям и болезням. Также перетренированность может привести к усталости, что ещё больше подрывает иммунный ответ. Слишком большие физические нагрузки связаны с воспалением, нарушают баланс полезных кишечных бактерий, которые играют решающую роль в здоровой иммунной функции.

Употребление алкоголя, включая красное вино. Чрезмерное или частое употребление любого вида спиртного может иметь отрицательные последствия для иммунитета. Алкоголь может ослабить иммунный ответ, сделать организм более восприимчивым к развитию инфекций и болезней.

Получение питательных веществ только из добавок. Выбирая добавки вместо цельных продуктов, вы можете не получать другие полезные для здоровья элементы. Например, в фруктах, помимо витамина С, содержится гесперидин, который действует как антиоксидант, уменьшает воспаление.

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