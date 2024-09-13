Диетолог объяснила, как сохранить полезные свойства осенних ягод
С началом сезона сбора клюквы, брусники, калины, рябины и облепихи, диетологи рекомендуют россиянам включать эти ягоды в свой рацион. Несмотря на их кислый или горький вкус, ягоды можно использовать для приготовления киселей, компотов и морсов.
По словам врача-диетолога, термическая обработка снижает полезность ягод, но их можно добавлять в блюда. Важно сохранять ягоды или жмых при варке, так как они содержат клетчатку, полезную для пищеварения.
Клюква и брусника хорошо хранятся благодаря своим биофлавоноидам, а другие ягоды лучше замораживать для сохранения витаминов, особенно витамина С. Заморозка — оптимальный способ сохранить урожай и его полезные свойства.