Как сохранить полезные свойства осенних ягод

С началом сезона сбора клюквы, брусники, калины, рябины и облепихи, диетологи рекомендуют россиянам включать эти ягоды в свой рацион. Несмотря на их кислый или горький вкус, ягоды можно использовать для приготовления киселей, компотов и морсов.

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По словам врача-диетолога, термическая обработка снижает полезность ягод, но их можно добавлять в блюда. Важно сохранять ягоды или жмых при варке, так как они содержат клетчатку, полезную для пищеварения.

Клюква и брусника хорошо хранятся благодаря своим биофлавоноидам, а другие ягоды лучше замораживать для сохранения витаминов, особенно витамина С. Заморозка — оптимальный способ сохранить урожай и его полезные свойства.