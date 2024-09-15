Нарколог объяснила, почему лекарства и алкоголь несовместимы

В Новосибирске нарколог Юлия Аристова объяснила, почему лекарства и алкоголь несовместимы. По словам эксперта, употребление алкоголя в сочетании с лекарственными препаратами может вызывать множество неблагоприятных реакций.

"Любые препараты назначаются специалистами не просто так, а для лечения заболевания", - говорит Аристова.

Также специалист отмечает, что алкоголь сам по себе снижает иммунитет, оказывает токсическое действие на печень, сердце, мозг, и общетоксическое действие на весь организм.

Нарколог рассказала, что будет, если алкогольные напитки совместить с такими препаратами, как: средства от простуды, сосудосуживающие препараты, спазмолитические средства и другие.

Средства от простуды и алкоголь

Наиболее сильное токсическое воздействие алкоголь оказывает на печень. Именно поэтому сочетание алкоголя и парацетамола удваивает вред и может привести к тяжелому состоянию, особенно при длительном применении медикаментов.

Сосудосуживающие препараты

Капли в нос, которые часто рекомендуют при острых респираторных заболеваниях, тоже не рекомендуется совмещать с алкоголем. Этиловый спирт ведет к снижению эффекта терапевтической дозы капель, провоцирует наступление нежелательных побочных эффектов и удлиняет срок лечения.

Спазмолитические средства

Для облегчения болевого синдрома часто используются спазмолитики, снимающие спазм и расслабляющие гладкую мускулатуру, в том числе и стенки сосудов. При употреблении с спазмолитиков с алкоголем эффект усиливается вплоть до коллапса и наступления летального исхода.

Антибиотики

При одновременном употреблении алкоголя и метронидозола одним из частых побочных эффектов будет выраженная тошнота, рвота и ухудшение самочувствия, которые, как правило, появляются практически сразу после приёма даже незначительного количества алкоголя на фоне лечения.

Антидепрессанты и противотревожные средства

Антидепрессанты и противотревожные препараты для лечения соматических или неврологических патологий. Если применять такие препараты одновременно с алкоголем, есть риск выраженного появления побочных эффектов у данных препаратов. Применение препаратов с седативным действием одновременно с алкоголем, который тоже угнетает центральную нервную систему, может привести к летальному исходу.