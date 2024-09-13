Врач посоветовала мыть жирные волосы ежедневно или через день

Жирные волосы следует мыть ежедневно или через день, а сухие и нормальные - не более двух раз в неделю. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением косметологии и дерматологии АО "Медицина" Екатерина Анпилогова.

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Специалист также отметила, что важен правильный подбор средств в зависимости от типа волос.

"Неподходящие шампуни и кондиционеры также могут вызвать аллергические реакции и сухость", - предупредила Анпилогова.

Она добавила, что избыточное использование средств для укладки способствует накоплению химических веществ на волосах и коже головы, затрудняя дыхание волосяных фолликулов.

До этого Анпилогова предупреждала, что чрезмерное использование фенов и утюжков является одной из главных ошибок в уходе за волосами. По ее словам, горячие инструменты разрушают кератин - основной белок волос, что приводит к их истончению и, зачастую, к выпадению.