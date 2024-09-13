Диетолог назвал напиток, который бодрит сильнее кофе

Не всем легко взбодриться без вспомогательных средств. Многие привыкли начинать утро с чашечки кофе, но есть и другой, более полезный напиток. Об этом рассказал врач-консультант Алексей Кабанов в разговоре с РИА Новости.

Врач рекомендует заменить кофе чаем матча, который «содержит очень много витаминов и важную для работы желудочно-кишечного тракта клетчатку, обеспечивает антиоксидантную защиту и помогает нормализовать пищеварение».

По словам Кабанова, в состав матчи входят белки, кальций, железо, витамины А и С, а также хлорофилл. Увлекаться этим допингом, однако, не стоит.

«Матча балансирует между пользой и вредом. Начнете пить его слишком часто – будет больше вреда. Не стоит начинать каждый день с такого концентрированного напитка. Лучше пить не чаще раза или двух в неделю», — добавил диетолог.

Диетолог рассказал, можно ли есть макароны при похудении.