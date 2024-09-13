Офтальмолог назвал простейшие способы расслабить глаза во время чтения

Расслабить глаза во время чтения можно, если придерживаться правила «20-20-20», рассказал NEWS.ru офтальмохирург Кирилл Светлаков. Он объяснил, что способ заключается в перерывах каждые 20 минут на 20-секундный взгляд на объект, удаленный на 20 футов (около шести метров). Медик подчеркнул, что подойдет и медленное моргание в течение нескольких минут.

Правило 20-20-20. Каждые 20 минут рекомендуется делать перерыв на 20 секунд и смотреть на объект, находящийся на расстоянии не менее 20 футов (около шести метров). Это помогает снять напряжение с глазных мышц, которые устают от постоянного фокусирования на близких объектах, — заявил Светлаков.

Врач добавил, что медленное моргание стимулирует увлажнение глазной поверхности и предотвращает ее сухость. Он отметил, что также помогут круговые движения глазами: вверх, затем медленно по часовой стрелке, делая полный круг, и так нужно повторить пять — десять раз.

Затем смените направление и проделайте те же движения против часовой стрелки. Помогает расслабить глазные мышцы и снять напряжение фокусировка на близких и дальних объектах. Держите палец на расстоянии 20–30 см от лица, сфокусируйте на нем взгляд, затем переведите взгляд на дальний объект, находящийся за окном или на другом конце комнаты. Повторяйте упражнение 10–15 раз, — рассказал Светлаков.

Офтальмолог заявил, что также поможет массаж век. По его словам, легкими круговыми движениями пальцев нужно аккуратно массировать веки и область вокруг глаз в течение одной-двух минут. Как пояснил врач, это улучшает кровообращение и расслабляет напряженные мышцы.

Ранее офтальмохирург Элина Санторо рассказала, что наименьшее раздражение глаз у детей вызывают шрифты без засечек, такие как Verdana, Calibri, Tahoma и Arial. По словам медика, именно они считаются наиболее удобными для чтения.