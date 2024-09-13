Кардиолог назвала самую правильную позу для сна

Для правильной работы внутренних органов важен не только период бодрствования человека, но и правильное положение во время сна.

Об этом рассказала кардиолог ФНКЦ ФМБА России Анна Мастеркова, передаёт «Доктор Питер».

По её словам, самое физиологичное положение – сон на спине, но подходит это людям, не страдающим от храпа и ночных остановок дыхания.

«В такой позе сердце и лёгкие не испытывают сдавливания, получают достаточное количество кислорода и питательных веществ с кровью, – пояснила специалист. – Если же имеется любая из перечисленных проблем, предпочтительнее спать на боку».

Мнение, что во время сна на левом боку страдает сердечная мышца, ошибочно, добавила врач. Выбор стороны зависит исключительно от индивидуального комфорта человека.

При сердечной недостаточности, затруднении дыхания и гастроэзофагеальном рефлюксе показан сон на кровати с приподнятым изголовьем. Для этого можно использовать высокие подушки.

«Когда голова приподнята по отношению к телу, увеличивается приток крови к сердцу и легким, обеспечивая их правильную работу. Такое положение уменьшает храп, полезно для снижения выброса желудочной кислоты в пищевод», – резюмировала кардиолог.

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