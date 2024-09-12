Психоаналитик заявил, что сон измеряется не в часах

Необходимое количество сна в день зависит от каждого отдельного человека, поделился с aif.ru психоаналитик, клинический психолог Алексей Мелехин. По его словам, хороший сон измеряется не в часах.

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«Первое, что крайне важно понимать в связи с таким вопросом, — сон и время никак не связаны. И это важный громкий факт. Мы все привыкли, что нужно спать 7-8-9 часов, существуют знаменитые таблицы, сколько в каком возрасте надо спать. Но мало кто подчеркивает, о каком именно времени мы говорим», — отметил психолог.

Он добавил, что у каждого человека — свой индивидуальный хронотип и циркадные ритмы, которые зависят от таких факторов, как психическое здоровье, психологическое благополучие, образ жизни, рабочая нагрузка, темперамент и физическая активность.

На качество сна также влияет множество факторов, например скорость засыпания, глубина сна и пробуждения ночью. Это можно оценить с утра по состоянию человека, а не по количеству часов, которые человек проспал. К тому же есть короткоспящие и долгоспящие люди, смешанные типы. Поэтому сон в часах измерять не стоит, подытожил Мелехин.

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