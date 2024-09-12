Возможно ли быстро избавиться от жира и безопасно ли это для здоровья

Один из самых частых запросов в поисковике — «Как быстро похудеть». Быстро избавиться от лишних килограммов возможно, но вопрос в том, за счет чего вы будете терять вес.

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При быстром похудении человек теряет жир, воду и мышечную массу. Если теряются мышцы, замедляется метаболизм. За счет жира человек может терять в месяц только четыре килограмма.

Если, например, вес девушки составляет 60 кг, а хочет весить 54 кг, то ее организм сможет отдавать по два килограмма в месяц. При этом у каждого свое понимание «быстрого».

Стоит помнить, что быстрое похудение небезопасно для здоровья. Оно повышает риски обратного набора веса, желчнокаменной и мочекаменной болезней.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала, что похудение на 5% от массы тела, если она нормальная или пониженная, опасно для пожилых людей, но при ожирении оно необходимо. По ее словам, лишний вес перегружает изношенные сердечно-сосудистую систему и суставы. Диетолог отметила, что ожирение приводит к раку, особенно груди и кишечника.