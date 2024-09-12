Терапевт рассказал, какие чипсы можно есть

Не все чипсы вредны, обратила внимание врач-терапевт Яна Шмелева. Самый полезный вид этой закуски она назвала в беседе с РИА Новости.

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По словам Шмелевой, полезны чипсы из морских водорослей, поскольку они содержат большое количество антиоксидантов, йод и витамин С. Такие чипсы помогают снизить уровень холестерина в крови, а также содержат много клетчатки, которая улучшает пищеварение и поддерживает здоровье микрофлору кишечника.

Врач также обратила внимание на то, что такие водоросли содержат полезный для кожи, способствующий ее увлажнению и защищающий от солнечных лучей бета-каротин.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог Татьяна Жаровская объяснила причину возникновения тяги к чипсам и орешкам. По словам диетолога, по внезапно появившемуся желанию поесть соленых снеков можно определить возможные проблемы с надпочечниками, почками, а также стресс.