Врач назвал простые способы защиты глаз во время работы за монитором

Оптимальные освещение и влажность воздуха, а также правило "20–20–20" помогут сохранить здоровье глаз во время игр и работы за компьютером. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина.

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12 сентября в России отмечается День программиста. Эксперт предупредила, что при несоблюдении элементарных правил у человека может развиться компьютерный зрительный синдром (также синдром сухого глаза).

"При работе и игре за компьютером важную роль играют продолжительность, освещение, организация рабочего места и даже влажность воздуха в помещении. Соответственно, избежать проявлений компьютерного зрительного синдрома позволят правильная организация пространства и соблюдение режима", - Мария Левина, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук.

В частности, во время работы или игры за компьютером специалист рекомендовала использовать правило "20–20–20": после 20 минут игр необходимо сделать перерыв минимум на 20 секунд и перевести взгляд вдаль на шесть метров (20 футов, объяснила Левина).

"Чем ближе находится объект нашего внимания, тем больше напряжения требуется. Как следствие, раньше наступает зрительная усталость. Например, смартфон, который мы держим в руках на расстоянии 20 сантиметров, вызывает в два раза большее напряжение, чем компьютер на расстоянии 40 сантиметров", – заметила специалист.

Помимо прочего, врач посоветовала использовать специальные компьютерные очки, которые поглощают синий цвет монитора. При пересыхании глаз из-за длительной работы за компьютером специалист посоветовала также проконсультироваться с врачом и использовать увлажняющие капли.

Левина добавила, что при соблюдении необходимых условий в среднем взрослые пользователи могут спокойно работать или играть за компьютером до шести часов в день.

Ранее врач-офтальмолог Залина Бекботова рассказала, что цифровая усталость глаз также может привести к серьезным заболеваниям. В частности, у некоторых пациентов с нарушенным зрением перенапряжение глаз приводит к гипертонической болезни и нарушению ритма органа.