Диетолог перечислил противопоказания и полезные свойства гороха

От гороха лучше отказаться людям с проблемами желудка, рассказал в беседе с «Радио 1» диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. По его словам, это связано с тем, что этот овощ вызывает дополнительное газообразование. Несмотря на это горох является источником витаминов, клетчатки, аминокислот и белка.

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«Молодые, пророщенные семена гороха более богаты макронутриентами. Его очень часто добавляют в азиатскую кухню. Там есть клетчатка, которая поможет подольше продлить в организме насыщенность и свежесть», — объяснил диетолог.

Нутрициолог отметил, что все противопоказания по употреблению овоща не касаются нутового или горохового хлеба.

Ранее стало известно, что консервированный горох, томаты и картофель несут больше вреда для организма, чем пользы. Медики выяснили, что консервированный зеленый горошек может привести к сильному газообразованию и обострить гастрит с язвой при чрезмерном употреблении.

До этого садовод Наталия Крюкова дала шесть рекомендаций по уходу за горохом, чтобы культура дала богатый урожай. По ее словам, в первую очередь необходимо высадить его таким образом, чтобы на растение попадало как можно больше солнечного света. Также необходимо разрыхлять почву после полива, чтобы горох впитал всю влагу, а земля насытилась кислородом.