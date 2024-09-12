Офтальмолог рассказала, насколько часто надо проверять зрение

Зрение важно проверять в любом возрасте. Как часто надо это делать? Об этом рассказала в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук Наталья Ворошилова.

«Ребенку зрение проверяют в один год, в три года и в семь лет. В школе рекомендую проверять зрение ежегодно, так как сейчас много близорукости в связи с активным использованием гаджетов и интенсивной зрительной нагрузкой. У молодого взрослого, если он здоров и не имеет глазной патологии, можно проверять один раз в 2 года. Человеку после 40 лет нужно обследоваться ежегодно», – сказала врач.

Причиной для внепланового визита к врачу может стать боль и снижение зрения. К примеру, острая боль в глазу, изменение цветовосприятия, плавающее помутнение перед глазами, вспышки или всполохи света в глазах, покраснение. Кроме того, обязательно надо пройти осмотр у офтальмолога людям с заболеваниями головного мозга, проблемами с сердцем и при сахарном диабете, заключила эксперт.