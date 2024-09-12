Врач: вязание помогает справится со стрессом и заболеваниями суставов

Вязание - отличное занятие, помогающее справиться со стрессом и полезное для профилактики болезней суставов. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

© Газета.Ru

"Движения пальцами при вязании могут быть полезны для профилактики болезней суставов, особенно кистей, но назвать вязание секретом долголетия и ясного ума сложно", - сказала врач.

Тем не менее, по ее словам, данное хобби, безусловно, приносит радость и позитив, а значит, оказывает положительное влияние на организм.

12 сентября отмечается Международный день вязания крючком. Данная техника считается более простой, нежели вязание на спицах, чем обеспечивает себе на сегодняшний день наибольшую популярность.

Врач-невролог Владимир Мартынов до этого говорил, что вязание является одним из способов сократить риск развития деменции в пожилом возрасте. Кроме того, по его словам, можно заняться заучиванием стихов и песен, вышиванием, решением кроссвордов.

Специалист также посоветовал соблюдать диету с содержанием большого количества омега-3 и ходить не менее 10 тысяч шагов в день.