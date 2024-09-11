В Роспотребнадзоре посоветовали, как защитить иммунитет в период вирусов

Чтобы защитить иммунитет в период простуд и вирусов, нужно следить за питанием, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов, в рационе должно быть достаточно углеводов, жиров и клетчатки.

По данным издания, следует регулярно промывать нос и мыть руки, чтобы защитить иммунную систему. Для этого можно использовать влажные салфетки и антисептики. Также важно одеваться по погоде, так как иммунитет становится слабее от переохлаждения.

Кроме того, нужно гулять на свежем воздухе и делать утреннюю зарядку, отметили специалисты. Если поддерживать активный и здоровый образ жизни, можно защитить свой организм от вирусов. Рекомендуется регулярно проветривать все помещения и спать по семь-восемь часов, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее физический и спортивный реабилитолог Матвей Одинцев заявил, что правильное и полноценное питание, здоровый сон, гигиена, массаж и снижение стресса помогут укрепить иммунитет. Специалист призвал граждан быть внимательными к своему здоровью.

До этого кандидат медицинских наук кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, что умеренные физические нагрузки положительно влияют на иммунную систему. Чтобы не допустить травм суставов, врач посоветовал перед тренировкой проконсультироваться с ортопедом или спортивным врачом, чтобы научиться правильной технике передвижения.