Как выбрать домашнюю обувь для пожилых людей, чтобы избежать травм

Падения представляют серьезную опасность для пожилых людей – бытовые травмы в их возрасте могут иметь тяжелые последствия. Правильно подобранная домашняя обувь поможет снизить риски.

© РИА "ФедералПресс"

Ольга Чижевская, директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», рассказала о том, как избежать опасных ситуаций.

«Если падают молодые, всё может ограничиться ссадинами, ушибами и синяками. Для пожилых людей последствия нередко оказываются гораздо тяжелее», – объясняет Чижевская порталу aif.ru.

По ее словам, с возрастом частота нарушений походки увеличивается в шесть раз, и представители старшего поколения падают значительно чаще, чем молодые и люди среднего возраста. Такие падения могут привести к серьезным травмам, включая инвалидность, обездвиженность и даже преждевременную смерть.

Проблема усугубляется тем, что с возрастом происходят изменения в скелетно-мышечной системе, известные как саркопения – потеря мышечной массы. У большинства пожилых людей также наблюдается остеопороз, что делает их кости более хрупкими. История великого композитора Эннио Морриконе, который умер после падения и перелома шейки бедра, – яркий пример того, насколько опасными могут быть такие инциденты.

Каждый год по всему миру сотни тысяч пожилых людей умирают в результате падений, и значительная часть таких случаев происходит именно дома, отмечает эксперт. Примечательно, что падения чаще происходят с теми, кто перемещается по дому босиком или в носках. Поэтому правильный выбор домашней обуви может стать важным шагом в предотвращении подобных травм.

При выборе домашней обуви для пожилых людей следует обращать внимание на хорошую фиксацию на ноге, прочную, но при этом гибкую подошву – она не должна мешать естественному перекату стопы. Важно, чтобы обувь была изготовлена из натуральных материалов – шерсти, войлока. Лучше сделать индивидуальные стельки и главное – подобрать адекватный размер.

Ранее врачи рассказали о синдроме мертвой ягодицы и возможных методах лечения опасного недуга.