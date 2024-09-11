Перечислены самые полезные для здоровья рыбные консервы

Консервированная рыба доступна по цене, часто содержит полезные для здоровья питательные вещества и идеальна в качестве перекуса на ходу. Но какие виды рыбных консерв лучше брать?

Сардины. Эта рыба позволит вам получить жирные кислоты омега-3, кальций, витамины D и B12. Благодаря омега-3 вы улучшите здоровье сердца и работу мозга, а за счёт кальция укрепите кости.

Селёдка. Консервированная сельдь богата жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и витаминами D и B12. Кроме того, она является отличным источником белка и селена.

Копчёная селёдка. Она содержит много жирных кислот омега-3, белка и витамина D. Также она, как правило, более питательна, чем другие виды консервированных морепродуктов.

Лосось. В консервированном виде это отличный источник белка, витамина D и жирных кислот омега-3.

Треска. Банка трески (85 г) содержит 19 г белка и всего 89 калорий. Эта рыба может быть идеальным вариантом для худеющих.

Голубой тунец. Согласно исследованиям, он содержит больше белка, чем многие другие виды морепродуктов, а также обладает мощным аминокислотным профилем.

Радужная форель. Из неё вы получите высококачественный белок, полезные жиры, витамины и минералы. Омега-3 жирные кислоты в радужной форели оказывают противовоспалительное действие. Исследования связывают белок в этой рыбе с антиоксидантными, противораковыми и антибактериальными свойствами.

Скумбрия. Консервированная скумбрия богата жирными кислотами омега-3, витамином D и витамином B12. Это всё приносит пользу сердцу.

Анчоусы. Особенно много в них омега-3 жирных кислот, кальция и железа.

Устрицы. Цинк, железо, омега-3, белок в их составе поддерживают иммунную функцию, здоровье сердца и выработку энергии.

Кальмар. Каждая его порция (85 г) — это около 13 г белка и 78 калорий. Доказано, что употребление в пищу кальмаров обеспечивает организм натрием, калием, магнием, фосфором и цинком.

Мидии. В консервированном виде они содержат много высококачественного белка, жирных кислот омега-3. Кроме того, из мидий вы получите витамины группы В.

Крабовое мясо. Порция консервированного краба весом 85 г содержит 15 г белка и менее 1 г жира. Также это мясо богато селеном. Это вещество участвует в выработке гормонов щитовидной железы, синтезе ДНК, защите клеток от окислительного стресса.

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