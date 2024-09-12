Врач Черкасова: заболевания сердца могут вызвать проблемы со сном у пожилых

Малоактивный образ жизни и нехватка гормона сна - мелатонина - могут вызывать проблемы со сном у пожилых людей. Об этом "Москве 24" рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. Она также отметила, что проблемы могут возникать из-за привычки спать днем или накопленного груза заболеваний. "Очень многие болезни связаны с проблемами со сном. Прием некоторых медикаментов, серьезные заболевания сердца, почек, печени и других органов и систем. Иногда бывает, что нагрузка от нескольких болезней тоже вызывает эффект нарушения сна и бессонницы", - указала Черкасова. Помимо этого, по ее словам, негативное воздействие на сон могут оказывать эмоциональные расстройства. Чтобы исправить положение, врач рекомендует наладить режим сна и бодрствования и исключить кофеин во второй половине дня. Стоит также включить в свой распорядок дня физическую активность и использовать кровать только для сна, а не для еды или просмотра телевизора. Если справиться с проблемой самостоятельно не получается, лучше обратиться за помощью к специалисту, заключила эксперт. Ученые из Центрального научно-исследовательского института Сидзуоки (Япония) до этого установили, что порошковый зеленый чай матча улучшает сон и социальные навыки пожилых.

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