Специалист рассказал, как укрепить иммунитет

Правильное и полноценное питание, здоровый сон, гигиена, массаж и снижение стресса помогут укрепить иммунитет, заявил физический и спортивный реабилитолог Матвей Одинцев изданию «Доктор Питер». Специалист призвал граждан быть внимательными к своему здоровью.

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Реабилитолог посоветовал ограничить потребление сахара и включить в рацион больше овощей, фруктов, зелени, нежирного мяса и рыбу. На спорт он предложил тратить по 30–60 минут три-четыре раза в неделю. Дополнительно следует тренировать мышцы брюшного пресса, выполняя упражнения Наули.

«Старайтесь спать не менее семи-восьми часов в сутки. Сон — это время восстановления и регенерации организма, включая иммунную систему», — добавил Одинцев.

Врач призвал найти способы снять стресс. Это могут быть медитации, йога или прогулки на свежем воздухе. Также он посоветовал часто мыть руки с мылом, проходить вакцинацию и отказаться от вредных привычек, делать лечебно-оздоровительный массаж и сохранять позитивный настрой.

Ранее врач Айгуль Арсланова перечислила лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью. По ее словам, важно употреблять в пищу цитрусовые, брокколи и чеснок. Из напитков она посоветовала отдать предпочтение зеленому чаю.