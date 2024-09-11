Во время очередного выпуска программы «Жить здорово!» телеврачи Елена Малышева, Андрей Продеус и Михаил Коновалов рассказали о полезных свойствах азиатского блюда кимчи.

Как отметил иммунолог Продеус, всего в 100 гр продукта содержится 40% суточной нормы витамина К. Этот витамин помогает усвоиться кальцию, что снижает риск развития остеопороза.

По словам кардиолога Германа Гендельмана, кимчи богат грубыми волокнами, уксусом. Они делают углеводы и крахмал резистентными.

Поэтому блюдо помогает в борьбе с лишними килограммами. Правда, здесь нужно придерживаться нормы. Ранее ученые выяснили, что при умеренном употреблении кимчи люди теряли вес, но при избыточном употреблении, наоборот, набирали жир.

Кроме того, в кимчи иногда добавляют болгарский перец, напомнил Михаил Коновалов. Он рассказал, что этот овощ по праву считается чемпионом по содержанию витамина С.

Он улучшает выработку коллагена, поэтому регулярное употребление кимчи помогает улучшить состояние кожи и избежать ранних морщин.

Напомним, ранее ученые нашли научное доказательство убеждению, согласно которому традиционное корейское блюдо кимчи лучше всего готовить в глиняных горшках. Как оказалось, именно такие сосуды, известные как онгги, улучшают качество ферментации блюда.

Такой эффект достигается за счет пористости стенок онгги. Это способствует размножению полезных солелюбивых молочнокислых бактерий. Зато вредные бактерии в такой посуде размножаются медленнее. Кроме того, онгги повышают кислотность и антиоксидантную активность кимчи.

В стеклянной таре этот процесс невозможен, отмечают ученые.