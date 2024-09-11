Врач объяснил, как часто мужчинам за 40 необходимо проходить обследования

Регулярные медицинские осмотры крайне важны для мужчин старше 40 лет, поскольку они позволяют выявить и предотвратить различные заболевания. Об этом рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог, руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии, врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

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Ежегодный осмотр у терапевта — это первый шаг в профилактике заболеваний. Во время визита врач проводит общий осмотр, назначает стандартные анализы, такие как общий анализ крови и мочи, а также проверяет уровень сахара и холестерина. Это позволяет выявить возможные проблемы со здоровьем на ранней стадии и своевременно обратиться к специалистам.

Регулярные визиты к кардиологу — также необходимая мера для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Врач проводит электрокардиограмму (ЭКГ), измеряет артериальное давление.

Визит к урологу становится особенно важен для мужчин с возрастом. Своевременная диагностика доброкачественной гиперплазии предстательной железы или рака простаты — это залог успешного лечения. Уролог проводит осмотр и назначает анализы, в том числе исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА), для раннего выявления и лечения заболеваний.

«У стоматолога надо бывать не реже двух раз в год для профилактики, а при необходимости — лечения заболеваний зубов и полости рта. Здоровые зубы и десны — важная часть общего здоровья и привлекательности», — цитирует Анпилогову РИАМО.

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