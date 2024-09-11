Чем полезна для здоровья вода с содой

Считается, что питьевая вода с растворённой в ней содой может дать ряд преимуществ для организма. Известно, что в соде содержатся минералы, поддерживающие гидратацию, улучшающие мышечную выносливость и нейтрализующие кислотность желудка.

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Пищеварение. Исследования демонстрируют, что вода с большим количеством бикарбоната может облегчить изжогу, подобно другим средствам от рефлюкса.

Гидратация. Вода с содой содержит значительную порцию натрия, который может заменить электролиты. Эти вещества обычно выводятся из организма через пот или теряются при обезвоживании. Также вода с пищевой содой может улучшить всасывание воды в пищеварительной системе.

Мышечная выносливость. Некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление питьевой содовой воды может улучшить мышечную выносливость во время физической активности. Однако необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения этого.

Здоровье полости рта. Исследования связывают пищевую соду с преимуществами для полости рта. Напиток с содой помогает нейтрализовать кислотность полости рта, может помочь справиться с зубным налётом и гингивитом. Но в чрезмерных количествах сода может привести к разрушению зубной эмали.

Чтобы избежать побочных эффектов, перед употреблением воды с пищевой содой лучше проконсультироваться с лечащим врачом или диетологом. Чаще всего люди жалуются на тошноту, рвоту, вздутие живота и боли в животе.

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