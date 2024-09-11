Биолог назвала тяжелейшие заболевания, вызываемые лимонадами

Магазинные лимонады могут содержать сразу два канцерогена: сахарин и бензоат натрия, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, злоупотребление подобными напитками чревато ожирением и диабетом второго типа.

Лимонад, особенно промышленный, вреден для человека. В нем слишком много сахара, а это угроза диабета второго типа и болезней сердца и сосудов, ожирения. Могут быть канцерогены: сахарозаменитель сахарин и бензоат натрия. Лимонады быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к резким колебаниям энергии и настроения, а также увеличивает риск развития инсулинорезистентности, — заявила Лялина.

Она напомнила, что из-за чрезмерного увлечения лимонадом снижается адекватная реакция на стресс, клетки быстрее стареют, а частое повышение сахара в крови у мальчиков приводит к проблемам с репродуктивной системой, у девочек — к раннему половому созреванию. Лялина подчеркнула, что такие напитки содержат лимонную кислоту, которая может повреждать зубную эмаль, способствуя развитию кариеса и других стоматологических проблем.

Не случайно детям до шести лет лимонад и иные газированные напитки строго запрещены. В промышленные лимонады могут добавляться различные химические вещества: консерванты, синтетические красители и ароматизаторы. Консервант бензоат натрия, к примеру, — еще один канцероген, который приводит к повреждениям ДНК, тем самым ускоряя старение клеток, к циррозу печени и болезни Паркинсона, — подытожила Лялина.

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