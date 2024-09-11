Проявятся мышцы и полезно для здоровья: что нужно убрать из рациона

Отказ от добавленного сахара на три дня приведет к потере как минимум 1-2 килограммов веса. Об этом рассказала кардиолог Ольга Бокерия. Она также привела другие плюсы отказала от сладкого продукта.

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"Каждый человек с лишним весом пробовал хоть на время отказаться от сахара. Может, вы замечали, а может и нет, но это положительно сказывалось не только на фигуре, но и на здоровье в целом", - отметила Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

По словам врача, обычно, если люди не следят на тем, что они едят, то в сутки съедается порядка десяти ложек сахара. И это не тот сахар, который мы кладем себе в чай или кофе, подчеркнула кардиолог.

"А это так называемый скрытый добавленный сахар, который может содержаться в приправах, в сладких молочных продуктах, хлебе и так далее. Если вы начнете следить за этим, и уберете скрытый столовый сахар из своего рациона, то у вас уйдет отечность лица, сдуется живот, проявятся мышцы, если они есть, появится больше энергии", - объяснила кардиолог.

Кроме того, есть данные, что отказ от добавленного сахара помогает улучшить остроту зрения, работу мозга, сон. Также врач обратила внимание на еще один момент. Речь об упадке сил в середине дня, на который часто жалуются пациенты.

"От этой проблемы также можно избавиться, отказавшись от сахара", - пишет Ольга Бокерия.

Кроме того, следует убрать продукты, которые готовят с использованием кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, считает кардиолог.

Врач подчеркнула, что этот "подсластитель вызывает мощнейший выброс инсулина", а также резкое снижение сахара крови. В результате быстро возникает сильное чувство голода и вас еще сильнее тянет на сладкое.

Ольга Бокерия посоветовала выбирать цельные фрукты, мед, кленовый сироп или другие натуральные сахара для аромата.