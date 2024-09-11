В России снизилось потребление алкоголя

По данным Единой информационной системы, в России стали меньше потреблять спиртного. За 15 лет потребление алкоголя сократилось вдвое.

С 2014 года продажи алкоголя на душу российского населения снизились на 21%, в том числе продажи водки и коньяка на 20, шампанского и игристых вин – аж на 46.

"Уровень потребления составляет 8,44 литра. Годом ранее, в 2022 году, этот показатель был 8,62. То есть мы наблюдаем постепенное, но планомерное снижение потребления", – заявил пресс-секретарь Росалкогольтабакконтроля Александр Куликов.

Ранее "СП" писала, что врач-нутрициолог развеяла популярный миф об алкоголе.