Злоупотребление солью, привычка пить мало воды и отказ от лечения гипертонии вредят почкам в пожилом возрасте. Чтобы избежать последствий, стоит пересмотреть образ жизни и ежедневно употреблять оптимальное количество воды, рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

Специалист предупредил, что при гипертонии происходит гибель нефронов – структурно-функциональной единицы почки.

"Поэтому пожилым с повышенным давлением нужно обязательно принимать рекомендуемые врачом препараты для его стабилизации", – указал эксперт.

Кроме того, вред почкам наносит избыточное потребление соли. Это связано с тем, что натрий провоцирует повышение давления, объяснил Хухрев.

"Кроме того, пожилые часто пьют мало воды. Из-за недостатка жидкости моча становится более концентрированной, что может привести к формированию камней в почках", – сказал он.

Чтобы сохранить здоровье органа, эксперт посоветовал пенсионерам ежедневно пить 1,5 литра воды.

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