Врач назвала шесть продуктов, богатых витамином С

Витамин С часто назначается при вирусных заболеваниях, так как он способен поднять иммунитет. Какими ещё чудо-свойствами обладает это вещество и в каких продуктах его больше всего, «Клопс» узнал у врача-терапевта, фармаколога Яны Белоусовой.

Организм не может синтезировать аскорбиновую кислоту самостоятельно, поэтому человек должен получать её с едой.

«Если вы потянулись к лимону — оставьте его. Есть продукты, которые намного опережают цитрусовые по количеству содержания витамина С», — обратила внимание специалист.

К ним относятся:

Перец чили; Болгарский перец: красный и зелёный; Белокочанная капуста, а также брокколи и брюссельская; Шиповник; Киви; Клубника.

«Витамин С не только входит в протоколы лечения ОРВИ, но и усиливает выработку коллагена. Регулирует процессы превращения жиров, углеводов и белков в энергию», — пояснила врач.

Не нужно наедаться витамином впрок. Поступая с пищей, он участвует в обмене веществ, а остаток фильтруется почками и выводится.

Что касается капсулированного витамина С, то его ударная доза при первых признаках простуды помогает не разболеться.

Но «лучше принимать препарат курсами и заблаговременно, тогда вирусные инфекции не страшны», — отметила терапевт.

В любом случае не стоит злоупотреблять аскорбиновой кислотой. По словам доктора, избыток вещества вреднее, чем недостаток. Витамин переходит в окисленную форму и может вызвать псевдодиабет. Поэтому все дополнительные назначения по его употреблению должен делать исключительно врач, предупредила Белоусова.