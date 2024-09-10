Гастроэнтеролог объяснил, почему молоко нужно пить только теплым

Молоко желательно употреблять только в разогретом виде, поскольку после нагревания оно гораздо лучше усваивается, заявил врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. По его словам, которые передает портал «Доктор Питер», благодаря этому продукт без негативных последствий могут пить и те, у кого есть непереносимость лактозы.

Нагревание молока приводит к тому, что молекулы воды в нем начинают двигаться быстрее. Это, в свою очередь, делает молоко более текучим и легче усваиваемым, — сказал Садыков.

Специалист отметил, что нагревание способствует денатурации белка лактозы, который и является причиной проблем с усвояемостью молока. Идеальной температурой напитка для употребления он назвал значения в диапазоне от 37 до 40 градусов.

Говоря о плюсах подогретого молока, Садыков выделил три основных пункта: успокаивающий эффект, укрепление иммунитета и улучшение пищеварения. В завершение врач призвал долго не нагревать напиток, поскольку это приведет к потере витаминов и образованию канцерогенов.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила, что основными причинами изжоги могут стать переедание, непереносимость определенных продуктов и их неправильное сочетание. Она отметила, что в основном проблемы с тяжелой усвояемостью возникают при употреблении молочных продуктов.