Тренер рассказал, сколько дней в неделю нужно работать над прессом

Формирование и поддержание сильного пресса важно по многим причинам. Во-первых, он даёт хорошую осанку и сильную спину. Также пресс улучшает баланс, делает тренировки эффективнее, облегчает выполнение повседневных дел.

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По мнению эксперта Доменика Анджелино, нужно стремиться работать над прессом два-три раза в неделю. При этом каждая тренировка должна быть полезной.

Мышцы пресса могут восстанавливаться немного быстрее, чем большинство мышц, но их всё равно нельзя тренировать каждый день. Иначе вы от тренировок будете получать меньше результата, чем раньше.

При необходимости Анджелино предлагает использовать отягощения. Это позволит увеличить сложность тренировок по мере улучшения вашей физической формы.

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