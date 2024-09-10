Названы плюсы и минусы голодания для похудения

Прерывистое голодание обычно представляет собой диету, при которой вы ограничиваете приём пищи определённым временем или определёнными днями. К примеру, это метод 16:8, когда вы едите только в течение 8 часов из 24, или диета 5:2, когда вы каждую неделю в течение 2 дней ограничиваете себя в пище.

У прерывистого голодания есть как достоинства, так и недостатки.

Плюсы

Благодаря голоданию вы сможете сбросить вес и сжечь жир. Когда вы в течение дня едите реже, то вы, как правило, меньше потребляете калорий в целом.

В ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые ограничивали приём пищи 6-часовым окном в день, тратили столько же энергии, сколько обычно, при этом у них снизился уровень гормона голода грелина, а также уменьшилось желание есть.

Есть научные доказательства и того, что голодание помогает организму сжигать жир.

Также прерывистое голодание сокращает время, которое наши тела проводят при переваривании пищи, в состоянии повышенного уровня сахара и жира в крови. Это, по-видимому, связано со снижением риска возникновения диабета 2 типа, может улучшить здоровье сосудов.

Брэди Холмер, исследователь Examine.com, говорит, что есть неопровержимые доказательства того, что прерывистое голодание полезно для кардиометаболического здоровья. Правда, большинство исследований на эту тему длятся всего 6−12 месяцев. Их результаты показывают, что голодание улучшает показатели веса, процента жира в организме, уровень липидов крови и артериального давления.

Наконец, есть основания полагать, что голодание может защитить и от других проблем, связанных со старением. Например, за счёт улучшения аутофагии — способа очищения организма от повреждённого или нефункционального клеточного материала.

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Минусы

Недавнее исследование, представленное Американской кардиологической ассоциацией, показало, что ограничение приёма пищи периодом менее 8 часов в день связано с повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 91%. По мнению экспертов, это может быть связано с уменьшением мышечной массы. Однако важно понимать, что это было не рецензируемое исследование, опубликованное в научном журнале, а научный реферат.

Но что насчёт уменьшения мышечной массы? Краткосрочные исследования всё же говорят в пользу голодания. Некоторые работы показывают, что голодание может быть лучше диет с ограничением потребления калорий.

Однако самая большая проблема, связанная с голоданием, заключается в том, что некоторым людям оно может не приносить пользы. К примеру, человек может потреблять слишком мало белка. Также людям, имеющим расстройства пищевого поведения или тем, кто часто переедает при приступе голода, нужно обратиться за консультацией к специалисту, прежде чем пробовать этот способ питания. То же самое касается тех, у кого есть проблемы со здоровьем, требующие регулярного питания.

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