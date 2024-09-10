Диетолог поделилась, какой картофель опасен для здоровья

Один и тот же продукт может как оздоровить организм, так и сильно ему навредить. Например, охлажденный картофель - полезен, а когда его жарят в масле - уже нет.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

По слова врача, "крайне опасным канцерогенным продуктом" является фритюр из рафинированного подсолнечного масла. Регулярное употребление пищи, приготовленной в нем, вызывает воспаление, пишет РГ.

"Самое ужасное, что может случиться с картофелем, - картофель фри", - подчеркнула врач, призвав обратить внимание на гарниры из охлажденного картофеля.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова назвала топ-5 продуктов для похудения.