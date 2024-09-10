Диетолог рассказала о «синдроме мегаполиса»

Главный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина рассказала, что жители крупных городов зачастую страдают от “синдрома мегаполиса”. Так называется дефицит нутриентов (питательных веществ из еды) и одновременное накопление в организме вредных веществ. Например, недостаток кальция провоцирует высокое усвоение свинца, нехватка цинка - накопление кадмия.

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“На качество жизни влияет дефицит хрома, селена, фосфора и йода. Негативные последствия жизни в мегаполисе можно компенсировать витаминами, микроэлементами, белками, полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3. Лучше всего получать их за счет сбалансированного полноценного питания”, - цитирует диетолога пресс-служба ведомства.

Инна Пичугина советует употреблять меньше простых сахаров и насыщенных жиров, есть богатые сахарами фрукты в ограниченном количестве, сократить в рационе сало, колбасу, жирные сорта мяса, сливочное, пальмовое и кокосовое масло.