Доктор рассказал, как недосып разрушает организм

Хроническое недосыпание даже в 1-2 часа способно привести к хроническим патологиям органов и преждевременному старению организма, заявил невролог, кандидат медицинских наук Вячеслав Ананенко.

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Комментируя "Газете.Ru" историю 40-летнего японца Дайсуке Хори, который на протяжении последних 12 лет спит по 30 минут в день, доктор пояснил, что ночь является основным временем "для починки тех неполадок в организме, которые сформировались во время дневной активности всех органов".

"Сотни тысяч лет мозг человека работает в режиме циркадных ритмов - смены дня и ночи. Днем человек тратит ресурсы, а ночью их восстанавливает. Хронический недосып даже в 1-2 часа приводит к остаточным поломкам в клетках органов, которые мозг не успел полноценно восстановить за укороченный период сна. С последующим недосыпом количество поломок суммируется в патологию органа и системы организма в целом", - отметил Ананенко.

Сон должен продолжаться минимум 7 часов, поскольку именно за это время мозгу удается собрать информацию о всем организме, проанализировать системные дисфункции и выявить неполадки в теле, создать программу восстановления и реализовать ее. Потому сон и называют лучшим лекарством от болезней и преждевременной старости.

По словам Ананенко, механизмы компенсации недосыпа у каждого человека разные. Однако работа на предельных скоростях мозга может привести не только к заболеваниям, но и к психопатологическим расстройствам за счет грубых нейромедиаторных нарушений биохимии мозга, которая организовывалась сотнями тысяч лет согласно циркадных ритмов.

В первую очередь из-за недостаточного количества сна происходит поломка в гипоталамусе - центре управления всеми внутренними органами и эндокринными железами. Он начинает посылать команды на выживание организма, усиливая секрецию гормона стресса кортизола. Из-за этого истощается сердечно-сосудистая система, надпочечники и щитовидная железа, в результате чего происходит цепная реакция патологических нарушений в остальных эндокринных железах и внутренних органах.

Все это, говорит врач, может привести к нарушению сердечного ритма - учащению пульса и аритмии, к неустойчивости артериального давления, диспепсии в виде нарушения пищеварения и гастралгии и многим другим проявлениям. Мозг же из-за недостатка сна заявляет о себе неврастенией, головными болями и частой сменой настроения, раздражительностью, склонностью к депрессиям и тревоге и появления соматоформных болей в разных частях тела с полным сбоем всех вегетативных настроек организма.