Эксперты рассказали, что такое иммунитет и как его укрепить

Задача иммунной системы заключается в защите от проникновения микроорганизмов, способных вызывать болезни. Она находится на страже здоровья 24 часа в сутки, оберегая не только от внешних агентов, таких как бактерии и паразиты, но и от наших собственных клеток, которые могут выйти из-под контроля, сообщают специалисты портала "Здоровое-питание.рф".

Когда вирусы и бактерии проникают в организм, кровяные клетки начинают производить антитела, которые направлены на борьбу с определенной инфекцией. Кроме того, в крови есть специальные клетки, называемые "лимфоцитами-убийцами", которых "телохранитель" посылает на уничтожение инфекции. Есть также "лимфоциты-помощники", которые помогают синтезировать "клетки-убийцы", тем самым создавая команду, которая эффективно борется с вирусом.

Организм человека вырабатывает ряд химических веществ, белков и ферментов, которые либо непосредственно участвуют в борьбе с патогенами, либо стимулируют работу клеток иммунной системы, помогая им бороться с болезнью.

Факторы, снижающие иммунитет, включают неправильный образ жизни (малоподвижность, курение, употребление алкоголя), стрессы, плохой сон, окружающую среду и неправильное питание.

Для укрепления иммунитета рекомендуется заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, избегать переработок и стрессов, а также правильно питаться.

Витамины для иммунитета

Важно корректировать структуру питания, исключая определенные продукты и блюда, вводя новые элементы и изменяя режим приема пищи. Рекомендуется также использовать обогащенные продукты и биологически активные добавки.

При выборе витаминных комплексов важно учитывать их состав и возрастные особенности. Аскорбиновая кислота (витамин С) помогает организму справляться со стрессом, способствует восстановлению тканей и подавляет воспаление. Он не производится организмом самостоятельно, поэтому его уровень нужно поддерживать через прием биологически активных добавок, содержащих аскорбиновую кислоту и экстракты растений, богатых этим витамином.

Ретинол (витамин А) повышает защитные свойства слизистых оболочек, а токоферол (витамин Е) защищает полиненасыщенные жирные кислоты от окисления. Селен и цинк также играют важную роль в работе иммунной системы, предотвращая возникновение иммунодефицита и стимулируя производство антител.

Антиоксидантная защита

Патологические процессы, включая инфекции, вызывают цепь реакций свободных радикалов, которые истощают адаптивные ресурсы организма. Для поддержания здорового иммунитета следует употреблять пищу, богатую антиоксидантами. Она включает витамины С, Е, А, микроэлементы - цинк и селен, липоевую кислоту и некоторые аминокислоты (цистеин, таурин, глутатион).

Растительные антиоксиданты, такие как дигидрокверцетин, изофлавоны солодки и катехины зеленого чая, также полезны для замедления воспалительных процессов.

Защита кишечника

Нормальное функционирование ЖКТ крайне важно для работы всех систем организма, включая иммунную систему. Достаточная работа кишечника поддерживается благодаря потреблению клетчатки, которая обладает абсорбирующими свойствами, связывая и удаляя из кишечника инородные вещества, ткани и микробы вместе с их токсинами. Биологически активные добавки (БАДы) на основе клетчатки работают как природные энтеросорбенты и стимулируют пищеварение.

Здоровая микрофлора кишечника также играет ключевую роль в поддержании иммунитета. Сообщество полезных бактерий, таких как бифидобактерии и лактобациллы, населяют кишечник и другие слизистые оболочки. Повышение защитных свойств организма возможно с помощью БАДов, содержащих пребиотики, например, лактулозу или фруктоолигосахариды.

Экстракты эхинацеи, богатые полисахаридами с пребиотиками, такими как инулин и арабиногалактан, в сочетании с антиоксидантами, используются в качестве активных природных стимуляторов иммунитета.

Стресс и иммунитет

Снижение иммунитета часто связано со стрессом. Некоторые заболевания являются результатом острого стресса или хронического эмоционального напряжения. Гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, первоначально стимулируют защитные реакции, но при продолжительном стрессе или его высокой интенсивности резервы организма истощаются, что приводит к иммунодефицитным состояниям. В состоянии стресса организм теряет важные витамины, особенно группу B, а также витамины C, A и E, которые должны регулярно пополняться для поддержки нормальной работы нервной системы.