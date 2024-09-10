Соль — это минерал, состоящий из хлорида натрия, который необходим для поддержания жизни. Но сегодня продаётся большое количество ультраобработанных продуктов, в которых соли очень много. Это может навредить организму.

Чрезмерное употребление соли может вызвать следующие проблемы со здоровьем.

Задержка воды и вздутие живота. Когда вы едите очень солёную пищу, организм удерживает избыток натрия, а затем пытается его разбавить водой. Это может привести к вздутию живота, отёку.

Повышение артериального давления. Люди, имеющие большую чувствительность к соли, могут страдать от гипертонии. Если её не лечить, то она может привести к инсульту, заболеванию почек, сердечной недостаточности.

Усиление жажды. Скорее всего, вы станете из-за этого пить больше воды. Но если у вас отёки или высокое кровяное давление или отеки, это может ухудшить ситуацию.

Образование камней в почках. Эти камни состоят из кальция и оксалата, или мочевой кислоты. Снизить риск их возникновения поможет водный баланс.

Более высокий риск возникновения рака желудка. Некоторые исследования показывают связь между избыточным потреблением соли и раком желудка.

The Dietary Guidelines for Americans рекомендует людям всех возрастов употреблять менее 2300 миллиграммов соли в день. Это менее 1 чайной ложки.

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