Индекс массы тела и процент жира: что важнее для похудения

При отслеживании потери веса и общего состояния здоровья часто говорят о двух показателях. Это индекс массы тела (ИМТ) и процент жира в организме.

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Индекс массы тела (ИМТ) представляет собой метод категоризации людей на основе их веса по отношению к росту. У человека, согласно этому методу, может быть недостаточный, нормальный, избыточный вес или ожирение. Для расчёта ИМТ нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.

При этом ИМТ не учитывает соотношение жира и мышц в организме. Поэтому человек может иметь спортивное телосложение, но быть тучным, согласно этому способу измерения.

Процент жира в организме относится к доле веса тела, которая приходится на жир. Этот способ даёт более точную картину состава тела. Существует несколько методов измерения уровня жира. Это измерение кожной складки, анализ биоэлектрического импеданса (BIА), двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA), гидростатическое взвешивание.

Большее значение для снижения веса имеет процент жира в организме. Это связано с тем, что при похудении в идеале вы должны терять жир, а не мышцы. Также отслеживать прогресс проще, когда вы знаете уровень жира. А ещё высокий процент жира в организме связан с большим риском возникновения болезней сердца, диабета и метаболического синдрома.

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